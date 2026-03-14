L'Assegno unico a marzo 2026 sarà più alto grazie al nuovo Isee e agli arretrati | gli importi

L'assegno unico a marzo 2026 avrà un importo più elevato grazie all'introduzione di un nuovo indicatore Isee e agli arretrati. I pagamenti sono previsti il 19 e 20 marzo e riguardano le famiglie con figli a carico che riceveranno le somme aggiornate. La modifica interessa tutte le famiglie beneficiarie e si applica ai pagamenti di quel periodo.

Il 19 e 20 marzo 2026 arriva il pagamento dell'Assegno unico e universale per i figli a carico. L'importo sarà più alto rispetto agli scorsi mesi: non solo ci saranno gli arretrati di gennaio per la rivalutazione Inps basata sull'inflazione, ma scatta anche per la prima volta il nuovo calcolo dell'Isee introdotto con la legge di bilancio. Ecco di quanto sale l'assegno e chi ci guadagnerà di più. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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