Assalto notturno al Bancomat colpo a segno a San Nicolò

Nella notte di sabato 18 aprile, un furto è avvenuto in via Alicata a San Nicolò, dove alcuni individui hanno attaccato un Bancomat. I malviventi sono riusciti a portare via un ingente quantitativo di denaro, anche se il valore esatto non è stato ancora determinato. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per i rilievi e le indagini.

Assalto al Bancomat a San Nicolò, nella notte di sabato 18 aprile. I malviventi hanno portato via un ingente bottino, ancora da quantificare, dopo il colpo in via Alicata. Nel mirino una filiale di Unicredit, colpita con un ordigno. Sono in corso le indagini dei carabinieri. Sul posto anche i.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Campagnola, assalto notturno al bancomat del CredemCampagnola Emilia (Reggio Emilia), 18 marzo 2026 – Un botto che è stato sentito nitidamente in gran parte del centro storico, verso l’una della... Leggi anche: Assalto al bancomat con l'esplosivo: colpo alla filiale "Bper" Approfondimenti e contenuti San Bartolomeo in Galdo, assalto notturno con botto al Bancomat: colpo da 10mila euroLa banda della marmotta ha colpito nuovamente. Per la quarta volta, a finire nel mirino dei criminali, specializzati nell'assalto ai bancomat e postamat, tramite l'uso di esplosivi, è la filiale della ... ilmattino.it Assalto notturno al bancomat: ladri in fugaUn boato nella notte, che ha svegliato all’improvviso numerosi residenti nella zona del centro storico di Campagnola. È accaduto verso l’una di ieri notte, quando una banda di ladri ha scelto il ... ilrestodelcarlino.it