Campagnola assalto notturno al bancomat del Credem

Nella notte tra il 17 e il 18 marzo, una banda di ladri ha preso di mira la filiale del Credem in piazza Roma a Campagnola Emilia. Intorno all’una, un forte boato ha svegliato il centro storico, mentre i malviventi hanno tentato di svaligiare il bancomat. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi. La filiale è stata danneggiata dall’assalto, che si è svolto senza ulteriori incidenti.

Campagnola Emilia (Reggio Emilia), 18 marzo 2026 – Un botto che è stato sentito nitidamente in gran parte del centro storico, verso l’una della scorsa notte a Campagnola, dove una banda di ladri ha preso di mira la filiale del Credem, in piazza Roma. I malviventi hanno utilizzato la tecnica cosiddetta della "marmotta", inserendo materiale esplodente nella fessura dello sportello automatico. La successiva deflagrazione ha sventrato il bancomat, permettendo ai ladri di protare via i cassetti col denaro. Sul posto sono arrivati in fretta i carabinieri della locale caserma e del Radiomobile di Guastalla, ma i ladri erano già riusciti ad allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campagnola, assalto notturno al bancomat del Credem Articoli correlati Leggi anche: Assalto al bancomat 'Credem' ad Apricena Auto ariete ed esplosivo, assalto al bancomat Credem di FormigineQuesta mattina presto i residenti di un'area del centro storico di Formigine, sono stati svegliati da rumori violenti provenienti dalla strada,...