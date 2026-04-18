Assalto alla Compass | colpo alla cassaforte con l’esplosivo

Una notte di tensione a Sala Consilina, dove un gruppo di malviventi ha preso di mira una filiale di una società finanziaria. I ladri hanno fatto esplodere la cassaforte con dell’esplosivo, causando danni all’interno dell’ufficio. Nessuno è rimasto ferito durante l’assalto, e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le prime verifiche. Indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Notte di paura a Sala Consilina, dove una filiale Compass situata in località Tressanti è stata presa di mira da un gruppo di malviventi. Secondo una prima ricostruzione, i ladri – con il volto coperto – sarebbero riusciti a introdursi all’interno dell’istituto di credito nelle ore notturne.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Assalto al bancomat con l'esplosivo: colpo alla filiale "Bper" Colpo alla stazione di servizio. Asportata la cassaforte con i soldiLANDRIANO (Pavia) Due uomini incappucciati, ripresi dall’impianto di videosorveglianza, hanno fatto un buco nel muro e portato via la cassaforte,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Assalto al bancomat del The Space: forte esplosione a Surbo, ma il colpo fallisceTorna in azione la banda della marmotta. Preso di mira l'atm vicino al cinema The Space a Surbo, nel nord Salento, ma anche questa volta nonostante la forte esplosione il colpo è fallito. Attorno ... quotidianodipuglia.it Torremaggiore, assalto al bancomat nella notte: è il secondo colpo in 24 ore nel Foggiano VIDEOIl colpo non sarebbe riuscito e i banditi sarebbero fuggiti a mani vuote. È il quinto colpo in provincia da inizio anno Una violenta esplosione è stata avvertita nel corso della notte a Torremaggiore ... lagazzettadelmezzogiorno.it