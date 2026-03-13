Treno Milano-Como paga il biglietto ma poi ci ripensa | caos a bordo e aggressione al capotreno arrestato a Cadorago

Su un treno della linea Milano-Como, un passeggero ha pagato il biglietto e poi ha cambiato idea, scatenando momenti di tensione a bordo. La situazione è degenerata con un’aggressione al capotreno, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e all’arresto di uno dei partecipanti alla stazione di Cadorago.

Il giovane viaggiava senza titolo di viaggio, paga la multa ma subito dopo pretende i soldi indietro. La situazione degenera: tenta di strappare tablet e portafoglio al capotreno. Treno fermo 70 minuti, intervengono i carabinieri Momenti di forte tensione su un treno della linea Milano-Como, dove una discussione per il biglietto è degenerata in aggressione al capotreno e nell’arresto di un passeggero alla stazione di Cadorago. È accaduto nella serata tra il 7 e l’8 marzo a bordo del regionale 155 diretto verso Milano. Protagonista un giovane ghanese classe 2003, residente a Como, incensurato e regolare sul territorio nazionale. Quando il capotreno – un ragazzo del 1993 residente a Milano – è passato per il controllo dei titoli di viaggio, il giovane è risultato senza biglietto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

