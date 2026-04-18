Con l’arrivo delle prime giornate di sole, si inizia a pensare alle vacanze e a cosa indossare in spiaggia. Le nuove tendenze combinano elementi di eleganza con dettagli audaci, come fiori vivaci e accessori tecnologici. Le collezioni si fanno notare per linee raffinate e soluzioni innovative, pronti a conquistare chi si prepara a trascorrere le giornate estive al mare.

Arrivano le prime giornate sole e subito scatta il countdown verso l’estate, immaginando già le vacanze, il relax e, soprattutto, cosa indosseremo sulla spiaggia. E la moda mare 2026 coglie al volo il nostro desiderio di evasione totale. La creatività si libera da ogni vincolo e parte verso lidi lontani. Il risultato? Un beachwear dall’irresistibile appeal e tutt’altro che minimal, con stili diversi che convivono e dialogano tra loro lasciando spazio a infinite interpretazioni personali. Il racconto delle tendenze più cool dei mesi più caldi non può che iniziare dai fiori. Saranno praticamente ovunque, dal bikini a triangolo all’intero elegante: iperrealisti, anche su sfondo bianco; coloratissimi, in tonalità decise, dominate da rossi intensi e blu profondi; romantici, declinati in sfumature pastello.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Aspettando l’estate. Eleganza da spiaggia tra fiori audaci e bagliori hi-tech

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