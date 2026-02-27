La spiaggia di Mondello senza l' Italo Belga? Tra ricorsi e nodo stabilimento l' estate in arrivo è un' incognita

A Mondello, l’estate si avvicina senza la presenza dell’Italo Belga, dopo che la concessione allo stabilimento è stata revocata. La questione riguarda anche ricorsi e un nodo legato alla gestione dello stabilimento balneare, lasciando incerto cosa accadrà nella prossima stagione estiva. La situazione rimane in sospeso, con le conseguenze di queste decisioni ancora da definire.

Dopo la revoca della concessione alla Italo Belga, a Mondello l'estate che sta per arrivare è un'incognita. Gli interrogativi sono tanti: chi si occuperà dei tratti di litorale gestiti dalla società da oltre un secolo? Chi provvederà alle porzioni di spiaggia libera? Cosa accadrà all'antico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

