Il 17 aprile, gli ascolti televisivi hanno visto impegnate due conduttrici di punta, con la sfida tra Ilary Blasi e Bianca Guaccero. La conduttrice del Grande Fratello Vip si è confrontata con un'altra trasmissione, creando un confronto diretto tra le due. Durante la serata, si è verificato un incremento di audience per entrambe le trasmissioni, con risultati che hanno attirato l'attenzione degli addetti ai lavori.

Ogni volta che Ilary Blasi va in onda con il Grande Fratello Vip si trova ad affrontare una concorrenza spietata. Così è accaduto anche per la puntata del venerdì sera. Mentre infatti su Canale 5 Ilary Blasi conduceva il GF Vip, su Rai 1 Bianca Guaccero, Carlo Conti, Mara Venier e Nino Frassica presentavano lo show Dalla strada al palco con ospiti speciali come Alex Britti e i Gipsy Kings by Andrè Reyes. Su Rai 2 è andata in onda la fiction Delitti in Paradiso e su Rai 3 il documentario Vespucci Il viaggio più lungo. Su Rete 4 l’appuntamento è stato con Quarto Grado dove si è parlato del caso di Garlasco e del giallo delle avvelenate di Campobasso.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 17 aprile, Ilary Blasi e Bianca Guaccero: continua la sfida

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