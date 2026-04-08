Martedì 7 aprile si è svolta una serata televisiva movimentata, con diversi programmi in prima serata. Su Rai 2 è tornata in onda Francesca Fagnani con il suo programma

Serata televisiva agguerrita quella di martedì 7 aprile. Archiviati i programmi a tema pasquale, su Rai 2 è tornata Francesca Fagnani con Belve. La Fagnani ha scelto ospiti di grande carisma per il debutto di stagione, da Micaela Ramazzotti ad Amanda Lear. La conduttrice era consapevole della grande sfida che ha dovuto affrontare. Infatti, su Canale 5 Ilary Blasi ha condotto il Grande Fratello Vip. Anche se questa non ha mai ottenuto il podio degli ascolti tv. Intanto, Rai 1 ha mandato in onda uno dei suoi cavalli di battaglia, Il commissario Montalbano, l’unica fiction che in replica riesce a ottenere ascolti da favola. Su Rai 3 è tornato FarWest. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 7 aprile, Francesca Fagnani è pronta a graffiare Ilary Blasi

Ascolti tv Belve e GF VIP ieri 7 aprile 2026: chi ha vinto? Ilary Blasi festeggia, Francesca Fagnani piange!Ieri sera, la sfida degli ascolti tv ha visto gareggiare due programmi amatissimi che hanno un target pressoché simile: Belve di Francesca Fagnani e...

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Belve di Francesca Fagnani, gli ospiti di stasera – martedì 7 aprile 2026 – su Rai2Torna Belve 2026, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani su Rai2: ospiti di stasera, martedì 7 aprile 2026. superguidatv.it

Le scelte di stile degli ospiti del programma di Francesca Fagnani - facebook.com facebook

Micaela Ramazzotti: “Non mi piace tirarmela, l’umiltà è bella” Francesca Fagnani: “E infatti lei non se la tira per niente…” #Belve x.com