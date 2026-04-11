Venerdì sera, la televisione italiana ha visto confrontarsi due protagoniste di grande visibilità. Su Canale 5, Ilary Blasi ha condotto una nuova puntata del Grande Fratello Vip, lasciando il posto ad Adriana Volpe. Contestualmente, su un altro canale, Bianca Guaccero ha presentato un programma che ha attirato l’attenzione del pubblico. La serata ha quindi registrato una sfida tra due figure di spicco del panorama televisivo nazionale.

Venerdì sera in tv è andata in scena la sfida tra due regine del piccolo schermo. Su Canale 5 Ilary Blasi ha condotto una nuova puntata del Grande Fratello Vip che ha perso Adriana Volpe. Mentre su Rai 1 è tornata Bianca Guaccero che, insieme a Carlo Conti, Mara Venier e Nino Frassica, ha condotto Dalla strada al palco. Dunque, Ilary Blasi è stata messa ancora una volta alla prova, poiché il suo GF Vip si è scontrato con uno dei grande show di Rai 1 Dalla strada al palco che ha debuttato con due ospiti super star, Placido Domingo e Fiorella Mannoia. Su Rai 2 è andato in onda Delitti in Paradiso, mentre su Rai 3 è stato trasmesso il film La casa di Ninetta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 10 aprile, Bianca Guaccero sfida Ilary Blasi

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