Ascolti tv ‘Dalla strada al palco’ su Rai1 vince la prima serata

Nella prima serata di ieri, venerdì 17 aprile, il programma ‘Dalla strada al palco Special’ trasmesso su Rai1 ha ottenuto il maggior numero di telespettatori, raggiungendo circa 2 milioni di spettatori. La gara di ascolti televisivi ha visto confrontarsi diverse trasmissioni, ma questa si è distinta per il pubblico che ha attirato. La percentuale di share non è stata ancora resa nota, ma il dato di ascolto rimane il più alto tra le proposte della serata.

(Adnkronos) – Nella gara degli ascolti di prima serata, ieri, venerdì 17 aprile, 'Dalla Strada al Palco Special' su Rai1 la spunta per numero di telespettatori, totalizzandone 2.338.000, pari al 16.7% di share, sul 'Grande Fratello Vip', su Canale 5, che registra un pubblico di 1.968.000 spettatori e uno share del 17.3%, seguito da 'Quarto Grado' su Rete4 che ottiene 1.185.000 spettatori e il 9.4%. Fuori dal podio troviamo 'Propaganda Live' su La7 con 893.000 spettatori e il 6.9% di share; 'Fratelli di Crozza' sul Nove con 1.071.000 spettatori e il 6.1%; Rai2 con 'Delitti in Paradiso' con 888.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Sanremo 2026 - Serata Cover: la classifica finale Notizie correlate Ascolti tv, vince ‘Dalla Strada al Palco’ su Rai1. In access lo speciale di ‘Affari Tuoi’ vola al 27%(Adnkronos) – 'Dalla Strada al Palco Special', in onda ieri su Rai1, è stato il programma più seguito del prime time di venerdì, con 2. Ascolti tv, Gf Vip vince (per poco) su Dalla strada al palco che crollaGliascolti tvdel 17 aprile premiano ilGf Vipche a livello di share vince controDalla strada al palcoche, invece, segna un brutto crollo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ascolti tv ieri sera 10 aprile, De Martino vola con lo speciale di 'Affari Tuoi': i dati; Ascolti tv ieri venerdì 10 aprile chi ha vinto tra Dalla strada al palco, GF Vip e Quarto Grado; Ascolti, gli artisti sconosciuti battono vip: Dalla strada al palco meglio del Grande fratello; Ascolti tv venerdì 10 aprile: vince Dalla strada al palco (21%), il Grande Fratello Vip (17.2%), i dati Auditel. Ascolti tv 17 aprile: chi ha vinto tra il Grande Fratello Vip e Dalla strada al palco, dati in aggiornamentoGli ascolti tv di venerdì 17 aprile 2026. Su Rai1 in onda la seconda puntata di Dalla strada al palco, su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello ... fanpage.it Ascolti tv venerdì 17 aprile: Dalla strada al palco special, Grande Fratello VipAscolti tv 17 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Complimenti a @RaiUno @voltabuonarai @caterinabalivo @domenicomarock @RosannaCacio @antomezzancella per gli Ascolti con 1.413.000 13,67%-1.517.000 17,70% #LaVoltaBuona #LVB Foto UFFICIO STAMPA RAI x.com Milly Carlucci tenta il colpo gobbo per risollevare gli ascolti e punta sul conduttore de "La Zanzara". Ma tra smentite sui soldi e contratti blindati, la trattativa diventa un giallo - facebook.com facebook