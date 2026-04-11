I dati di ascolto di ieri sera indicano che il programma 'Dalla Strada al Palco Special' su Rai1 ha registrato il maggior numero di spettatori nel prime time, con circa 2 milioni di persone. Nello stesso periodo, lo speciale di 'Affari Tuoi' in access prime time ha raggiunto il 27% di share. Questi risultati sono stati comunicati da fonti ufficiali di ascolto televisivo.

(Adnkronos) – 'Dalla Strada al Palco Special', in onda ieri su Rai1, è stato il programma più seguito del prime time di venerdì, con 2.977.000 spettatori e il 21% di share. Al secondo posto 'Grande Fratello Vip' su Canale 5, con 1.974.000 spettatori e il 17.2% di share. In terza posizione, testa a testa tra 'Fratelli di Crozza' su Nove, con 1.309.000 spettatori e il 7.5% di share, e 'Quarto Grado' su Rete4, con 1.071.000 spettatori e l'8.7% di share. In access prime time, grande successo per lo speciale di 'Affari Tuoi' di Stefano De Martino su Rai1, che vedeva come concorrenti per un montepremi di beneficenza Jovanotti e Gianni Morandi e che ha ottenuto 5. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ascolti TV di martedì 3 febbraio 2026: trionfa L’Invisibile su Rai1, Affari Tuoi vola in accessAscolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” La Ruota della...

Ascolti Tv, Affari Tuoi sorpassa La Ruota della Fortuna: Rai1 vince l’Access Prime TimeNews Tv, serata ricca di spunti quella di ieri, martedì 3 febbraio 2026, sul fronte degli ascolti televisivi.

Temi più discussi: Ascolti TV 1 aprile, Stefano De Martino vince sia con Stasera tutto è possibile che con Affari tuoi; Ascolti tv, vince 'Dalla Strada al Palco' su Rai1. In access lo speciale di 'Affari Tuoi' vola al 27%; Ascolti TV ieri sera, 6 aprile 2026: chi ha vinto tra Io e Te dobbiamo parlare e Le Donne della Bibbia?; Ascolti tv ieri 1 aprile, chi ha vinto tra 'Stasera tutto è possibile' e 'Un padre'.

Ascolti tv, vince 'Dalla Strada al Palco' su Rai1. In access lo speciale di 'Affari Tuoi' vola al 27%'Dalla Strada al Palco Special', in onda ieri su Rai1, è stato il programma più seguito del prime time di venerdì, con 2.977.000 spettatori e il 21% di share. Al secondo posto 'Grande Fratello Vip' su ... adnkronos.com

Ascolti tv venerdì 10 aprile: vince Dalla strada al palco (21%), il Grande Fratello Vip (17.2%), i dati AuditelGli ascolti tv di venerdì 10 aprile 2026. Su Rai1 in onda la prima puntata della nuova stagione di Dalla strada al palco e l’appuntamento con il Grande ... fanpage.it

sbanca la puntata speciale di Affari tuoi con oltre 5,5 milioni di spettatori davanti alla tv, un altro record per De Martino! https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/gli-ascolti-del-venerdi-vanno-a-rai-1-dalla-strada-al-palco-batte-il-gf-vip - facebook.com facebook

#F1 | Ghini: "Salvati dalla passione ma guai sbagliare strada" x.com