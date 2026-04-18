ASCOLTI TV 17 APRILE 2026 | DALLA STRADA AL PALCO GRANDE FRATELLO VIP QUARTO GRADO

Il 17 aprile 2026 si sono susseguite diverse trasmissioni televisive con ascolti variabili. La giornata ha visto programmi come Grande Fratello VIP e Quarto Grado, trasmessi in prime time e in altri orari, coinvolgendo diversi gruppi di emittenti. I dati sugli ascolti sono stati raccolti e diffusi dai principali raggruppamenti televisivi e piattaforme di rilevazione, offrendo una panoramica sulla fruizione televisiva nel giorno specifico.

ASCOLTI TV 17 APRILE 2026 • VENERD Ì •. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Dalla Strada al Palco Special – x TC – x G – x O – x Dalla Strada al Palco Special – x Tv7 – x L’Eredità – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 – x Mattino 5 – x Forum – x Tg5 – x Grande Fratello Vip – x...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 17 APRILE 2026: DALLA STRADA AL PALCO, GRANDE FRATELLO VIP, QUARTO GRADO Notizie correlate Ascolti tv venerdì 10 aprile: Dalla strada al palco, Grande Fratello Vip, Quarto gradoAscolti tv venerdì 10 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì... Leggi anche: ASCOLTI TV 10 APRILE 2026: DALLA STRADA AL PALCO, GF VIP, QUARTO GRADO, CROZZA Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ascolti tv 16 aprile, testa a testa tra Rai1 e Canale 5: i programmi in onda; Ascolti tv ieri (16 aprile): Claudio Bisio cala a picco, Pio e Amedeo salutano, Infante super con Garlasco; Ascolti tv giovedì 16 aprile: vince Uno sbirro in Appennino (19%), segue Stanno tutti invitati (19.3%); Stasera in TV, programmi e film di venerdì 17 aprile in prima serata. Ascolti tv 17 aprile: chi ha vinto tra il Grande Fratello Vip e Dalla strada al palco, dati in aggiornamentoGli ascolti tv di venerdì 17 aprile 2026. Su Rai1 in onda la seconda puntata di Dalla strada al palco, su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello ... fanpage.it Ascolti tv venerdì 17 aprile: Dalla strada al palco special, Grande Fratello VipAscolti tv 17 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Milly Carlucci tenta il colpo gobbo per risollevare gli ascolti e punta sul conduttore de "La Zanzara". Ma tra smentite sui soldi e contratti blindati, la trattativa diventa un giallo facebook ‘CANZONE ESTIVA’ supera 2 milioni di ascolti su #Spotify È il 60° brano di @NaliOfficial a raggiungere tale traguardo #Annalisa #CanzoneEstiva x.com