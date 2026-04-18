ASCOLTI TV 17 APRILE 2026 | DALLA STRADA AL PALCO GRANDE FRATELLO VIP QUARTO GRADO

Da bubinoblog 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 aprile 2026 si sono susseguite diverse trasmissioni televisive con ascolti variabili. La giornata ha visto programmi come Grande Fratello VIP e Quarto Grado, trasmessi in prime time e in altri orari, coinvolgendo diversi gruppi di emittenti. I dati sugli ascolti sono stati raccolti e diffusi dai principali raggruppamenti televisivi e piattaforme di rilevazione, offrendo una panoramica sulla fruizione televisiva nel giorno specifico.

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