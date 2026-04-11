Ascolti tv venerdì 10 aprile | Dalla strada al palco Grande Fratello Vip Quarto grado

Ascolti tv venerdì 10 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 10 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda Dalla strada al palco. Su Rai 3 La casa di Ninetta. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Aquaman e il regno perduto. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 10 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 10 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Ascolti tv ieri venerdì 3 aprile chi ha vinto tra Grande Fratello Vip, Via Crucis, Quarto Grado e CrozzaLa Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 3 aprile per quanto concerne la sfida degli ascolti tv.

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Al Grande Fratello Vip non ci si annoia mai. Neanche quando Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo vengono mandate nel monolocale, lontane dal gruppo. L'assenza di due personaggi così ingombranti si sente: c'è chi si dice rilassato come Antonella e Adriana - facebook.com facebook

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