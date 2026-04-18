Da vent’anni, un’artista lavora all’interno di un carcere di Terni, insegnando disegno e uso del colore ai detenuti. La sua attività si concentra sulla pittura come strumento di riscatto sociale, coinvolgendo persone che vivono in un contesto carcerario. Questa esperienza si svolge tra le mura di una struttura penitenziaria, dove l’artista porta avanti il suo progetto con continuità.

L’artista Gisella Manuetti Bonelli trasforma il tratto pittorico in uno strumento di riscatto sociale, portando per due decenni l’insegnamento del disegno e del colore all’interno della casa circondariale di Terni. Il percorso, iniziato con lo studio accademico e consolidatosi attraverso la collaborazione con la Caritas diocesana, dimostra come l’arte possa abbattere le barriere dei reparti protetti e creare un ponte di rispetto tra chi insegna e chi è detenuto. Dalla bottega urbana alla ricerca dell’informale. Il cammino creativo di Manuetti Bonelli non nasce da una concessione fortuita, ma da una scelta deliberata di recuperare anni di studi interrotti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arte e riscatto: 20 anni di pittura tra le mura del carcere di Terni

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Terni, Gisella Manuetti Bonelli: “Dalla pittura al carcere, l’arte come rinascita. Fiducia e rispetto dai detenuti”Una vita dedicata alla pittura, con un significativo quanto duraturo passaggio che ha profondamente contrassegnato la propria esistenza.

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