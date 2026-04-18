Terni Gisella Manuetti Bonelli | Dalla pittura al carcere l’arte come rinascita Fiducia e rispetto dai detenuti

Una pittrice con una lunga carriera alle spalle ha deciso di dedicarsi anche all’attività in un carcere, dove lavora con i detenuti. Nei mesi scorsi ha iniziato a portare l’arte all’interno delle mura, instaurando un rapporto di fiducia e rispetto con le persone che vivono in carcere. La sua esperienza si basa su un percorso personale che ha attraversato momenti di grande trasformazione, passando dalla passione per la pittura a un impegno più diretto con chi si trova in condizioni di reclusione.

Una vita dedicata alla pittura, con un significativo quanto duraturo passaggio che ha profondamente contrassegnato la propria esistenza. L’artista Gisella Manuetti Bonelli ha iniziato il proprio percorso artistico intorno ai trent’anni, quando decise di riprendere gli studi frequentando corsi di.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Dal carcere al palcoscenico: detenuti protagonisti di un viaggio teatrale tra fragilità e rinascitaIl 7 maggio alle 20, presso il Teatro Comunale di Ferrara, il centro artistico Carpa presenta al pubblico ‘Where have all the flowers gone’: l'ultima... Al carcere 'Saporito' si chiude 'Ricomincio da dentro': percorsi di rinascita per 30 detenutiSi è concluso, presso la Casa di Reclusione Filippo Saporito, il progetto “Ricomincio da dentro”, un’iniziativa dedicata al reinserimento sociale e...