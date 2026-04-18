Arsenale in casa e pericolosità estrema | la Cassazione manda in carcere un 42enne

La Cassazione ha confermato la decisione di mettere in carcere un uomo di 42 anni di Forlì, arrestato nel novembre 2025. Durante l’operazione dei Carabinieri, sono stati trovati in casa diversi strumenti e materiali considerati un arsenale. La magistratura ha qualificato la situazione come di

Si sono aperte le porte del carcere per un forlivese di 42 anni, già arrestato nel novembre del 2025 dopo che i Carabinieri avevano scovato un vero e proprio arsenale nella sua abitazione. L’uomo, che inizialmente era stato sottoposto solo all'obbligo di firma, è stato rintracciato nel tardo.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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