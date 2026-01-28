Incubo in casa picchiava la compagna sotto l' effetto di droga | 42enne in carcere

I Carabinieri di Modena e Trani hanno preso un uomo di 42 anni, residente a Modena, che picchiava la compagna sotto effetto di droga. Nonostante si fosse trasferito in Puglia, i militari lo hanno trovato e arrestato lo stesso giorno, il 26 gennaio.

L'uomo è finito in cella dopo la denuncia della donna ai Carabinieri di viale Tassoni. Le violenze erano peggiorate da novembre: pugni, minacce di morte e divieto di usare il telefono Lo spostamento in Puglia non è servito a evitare l'arresto. I Carabinieri della Compagnia di Modena, in collaborazione con i colleghi di Trani, hanno arrestato lo scorso 26 gennaio un uomo di 42 anni, residente sotto la Ghirlandina ma rintracciato nella città pugliese. Nei suoi confronti il GIP del Tribunale di Modena ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Domenica scorsa, i Carabinieri di Lugo hanno arrestato un uomo di 42 anni, straniero, per aver fornito false dichiarazioni alle autorità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

