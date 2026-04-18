L'atmosfera olimpica si è appena spenta, ma presto il suo spirito tornerà protagonista sul palcoscenico. La manifestazione intitolata

L’atmosfera olimpica si è appena dissolta che subito il suo spirito torna sul palcoscenico. Saranno 3 le date in Lombardia per ’Olympiade’, spettacolo del Ballet de L’Opéra Grand Avignon, ideato a diretto da Antonio De Rosa e Mattia Russo (fondatori compagnia Kor’Sia ): oggi al teatro Cagnoni di Vigevano in provincia di Pavia (alle 21), domani al teatro civico Roberto de Silva di Rho in provincia di Milano (alle 21) e martedì al teatro Sociale di Como (alle 20.30). In parte campo di battaglia, in parte campo di gioco, Olympiade diventa una pista di atletica, il terreno di interrogazione ed evocazione del tempo, della sua natura e delle sue manifestazioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arriva ’Olympiade’. Sul palco l’atmosfera a cinque cerchi

Notizie correlate

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: dopo Bormio anche Livigno debutta sul palcoscenico a cinque cerchiDopo la Pista Stelvio di Bormio, dove oggi si è disputata la prima prova cronometrata della discesa libera maschile, anche Livigno diventa subito...

Quel ramo... a cinque cerchiDalla maestosità delle Alpi fino al dolce panorama del lago, oggi la Fiaccola di Milano - Cortina riprende il suo cammino alla volta del Lario.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Arriva ’Olympiade’. Sul palco l’atmosfera a cinque cerchi; BALLET DE L'OPÉRA GRAND AVIGNON; Olympiade, passato e presente. Il tempo rivisto dalla danza; Arriva il Ballet de l’Opéra Grand Avignon con la prima nazionale di Olympiade.

Arriva ’Olympiade’. Sul palco l’atmosfera a cinque cerchiL’atmosfera olimpica si è appena dissolta che subito il suo spirito torna sul palcoscenico. Saranno 3 le date in Lombardia ... quotidiano.net

Olympiade, passato e presente. Il tempo rivisto dalla danzaIl palco del Teatro Sociale di Como si trasforma in una pista di atletica senza tempo, dove linee diventano traiettorie, ... ilgiorno.it

La licenza, rilasciata dal Dipartimento del Tesoro, arriva due giorni dopo che il Segretario del Tesoro Scott Bessent aveva dichiarato che Washington non avrebbe rinnovato la deroga. - facebook.com facebook

E ora arriva anche Emg. Cdx: 45% Csx: 44,9% Futuro Nazionale: 3,9% Azione: 2,5% @Partito_Libdem : 1,3% x.com