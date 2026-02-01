Quel ramo a cinque cerchi

Questa mattina, la fiaccola di Milano-Cortina ha ripreso il suo percorso verso il lago di Como. Dopo aver attraversato le Alpi, gli atleti e gli organizzatori si sono mossi in direzione del Lario, portando avanti la staffetta tra entusiasmo e passione. La tappa si svolge senza intoppi, con il calore dei cittadini che accolgono l’evento.

Dalla maestosità delle Alpi fino al dolce panorama del lago, oggi la Fiaccola di Milano - Cortina riprende il suo cammino alla volta del Lario. La giornata inizia alle 9:49 tra i vigneti eroici di Berbenno di Valtellina e Ronco per proseguire verso il fondovalle. Il percorso tocca Ardenno alle 11:30, terra di granito e acque pure, per poi giungere alle 13:40 nello storico borgo di Morbegno, custode di tradizioni gastronomiche secolari e porta d'ingresso del lago. Il paesaggio muta drasticamente nel primo pomeriggio: la fiaccola saluta la valle per abbracciare l'Alto Lario a Colico alle 15:05, ai piedi dell'imponente Monte Legnone.

