Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | dopo Bormio anche Livigno debutta sul palcoscenico a cinque cerchi

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | dopo Bormio anche Livigno debuta sul palcoscenico a cinque cerchi

Livigno si prepara a fare il suo debutto alle Olimpiadi invernali. Dopo Bormio, anche la località alpina si candida a diventare protagonista con le qualificazioni del Big Air di snowboard in programma domani sera alle 19,30. La città si muove per accogliere gli atleti e i visitatori, portando un po’ di atmosfera olimpica tra le montagne.

Dopo la Pista Stelvio di Bormio, dove oggi si è disputata la prima prova cronometrata della discesa libera maschile, anche Livigno diventa subito protagonista delle Olimpiadi con le qualificazioni del Big Air uomini di snowboard in programma domani a partire dalle 19,30.La cancellazioneIntanto.🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

