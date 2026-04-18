Arriva dal Sud e truffa i nonni | sono ludopatico

Un uomo proveniente dal Sud Italia è stato arrestato dai carabinieri a Oggiono con l’accusa di aver truffato un’anziana, sottraendole circa 10.000 euro tra gioielli e contanti. L’uomo, ritenuto ludopatico, aveva approfittato della fiducia della donna per ottenere il denaro. Mentre stava per lasciare l’abitazione con il bottino, è stato fermato dai militari prima di poter raggiungere Napoli, dove vive con la famiglia.

Truffatore arrestato dai carabinieri a Oggiono: raggira un’anziana di 10mila euro tra gioielli e contanti, ma quando sta per uscire dalla casa della donna e tornare a Napoli, dove abita con moglie e tre figli, con il bottino, viene fermato dai militari. Carlo Giuliano, 37 anni, residente a Napoli, aveva raggiunto nei giorni scorsi il territorio lecchese per mettere a segno una truffa e la zona presa di mira è stata quella di Oggiono, dove l’altro ieri ha telefonato all’abitazione di una coppia di anziani brianzoli, 89 anni lei, 90 lui, presentandosi "come carabinieri della Stazione di Lecco", chiedendo al marito di raggiungere immediatamente la caserma, poiché il figlio sarebbe stato coinvolto in una rapina a una gioielleria appena avvenuta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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