Il rapporto Svimez, pubblicato a Roma in collaborazione con Save the Children, rivela che il fenomeno dei nonni con la valigia sta crescendo. Sempre più anziani del Sud scelgono di trasferirsi al Nord in cerca di migliori opportunità o per stare vicino ai nipoti. Questo spostamento coinvolge soprattutto persone con pensioni modeste, che trovano una vita più facile nelle regioni settentrionali. La fotografia di questa tendenza emerge anche dai dati recenti, che mostrano un aumento delle richieste di assistenza e servizi nelle aree di destinazione.

Nel report Svimez intitolato “Un Paese, due emigrazioni”, presentato a Roma in collaborazione con Save the Children, viene messa a fuoco una dinamica demografica poco visibile ma sempre più rilevante. L’associazione ha infatti stimato quanti cittadini meridionali over 75, pur mantenendo la residenza anagrafica in una regione del Sud, vivano di fatto in modo stabile nel Centro-Nord. L’analisi si fonda su indicatori indiretti ma altamente significativi: in particolare, sulle compensazioni della mobilità farmaceutica convenzionata e sull’andamento della spesa pro-capite per farmaci riferita alla popolazione anziana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ‘Nonni con la valigia’ in aumento: sempre più anziani si spostano dal Sud al Nord

Dal Sud al Nord giovani e anche anzianiIl rapporto di Svimez e Save the Children rivela che molti giovani e anziani lasciano il Sud per cercare case e lavoro al Nord.

