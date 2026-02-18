Ogni anno, circa 200.000 nonni lasciano il Sud per trasferirsi al Nord, spinti dalla ricerca di strutture sanitarie migliori e di relazioni familiari più stabili. Questa migrazione di anziani, che coinvolge soprattutto persone sopra i 70 anni, si accompagna a un aumento delle visite nei reparti di geriatria e a una maggiore richiesta di servizi assistenziali nelle regioni settentrionali. La scelta di molti nonni di abbandonare le proprie case deriva dalla difficoltà di ricevere cure adeguate e dalla volontà di stare vicino ai figli e ai nipoti.

Non solo i giovani, ora anche gli anziani fuggono dal Sud. L’Italia è oggi un Paese con due emigrazioni, come emerge dall’ultimo report di Svimez insieme a Save the Children. Lo studio fotografa il numero di under 35 che hanno trasferito la propria residenza dal Mezzogiorno verso una regione del Centro o del Nord: tra il 2002 e il 2024 la quota è di quasi un milione. In particolare, a lasciare le regioni del Sud sono soprattutto le giovani donne e le laureate in cerca di occupazioni migliori e maggiore stabilità. Ma dove vanno i giovani, spesso seguono anche genitori e nonni. Il report segnala un’altra importante migrazione interna, descritta come il fenomeno dei “nonni con la valigia”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nonni in fuga dal Sud, in 200mila verso il Nord tra affetti e sanità migliore

Tumori: morti in calo in Italia, situazione migliore rispetto a tutt’Europa. Ma è fuga dal Sud per gli interventi al seno. Anche verso CareggiIn Italia, i decessi per tumore sono in calo e la situazione si presenta migliore rispetto al resto d’Europa.

‘Nonni con la valigia’ in aumento: sempre più anziani si spostano dal Sud al NordIl rapporto Svimez, pubblicato a Roma in collaborazione con Save the Children, rivela che il fenomeno dei nonni con la valigia sta crescendo.

