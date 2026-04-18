Around Overtourism | le opere in mostra al centro d' arte Il Castello

Domenica 19 aprile alle 18:00 sarà inaugurata al centro d’arte “Il Castello” di Maddaloni la mostra intitolata “Around Overtourism”. La rassegna, curata dal sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello, presenta opere recenti di artisti come Maurizio Bonolis, Beatriz Cárdenas e Maria Pia Daidone. L’esposizione si svolge nel cuore del centro culturale situato in corso I Ottobre, 54.

Domenica 19 aprile, alle ore 18.00, sarà inaugurata nell’accogliente centro d’arte “Il Castello”, corso I Ottobre, 54 a Maddaloni, la mostra curata dal sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello ”Around Overtourism” con opere recenti di Maurizio Bonolis, Beatriz Cárdenas, Maria Pia Daidone.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Le Stanze dell’arte. Opere di nove artisti in mostra al CastelloTaglio del nastro nella sala Previati del Castello, con il terzo appuntamento “Le Stanze dell’arte“, il progetto di esposizioni di artisti del... Le torce olimpiche come opere d’arte: la mostra What We Carry al Museion di BolzanoNelle sale luminose del Museion di Bolzano, quarantatré torce olimpiche raccontano quasi un secolo di storia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Overtourism. Tante critiche dalla minoranza; A Maddaloni la mostra Around Overtourism; A MADDALONI - Around Overtourism, mostra a cura di Maurizio Vitiello al centro d’arte Il Castello; Napoli, su un terrazzo spunta murale contro overtourism e speculazione immobiliare. Around Overtourism: le opere in mostra al centro d'arte Il CastelloDomenica 19 aprile, alle ore 18.00, sarà inaugurata nell’accogliente centro d’arte Il Castello, corso I Ottobre, 54 a Maddaloni, la mostra curata dal sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello Ar ... casertanews.it Spiagge paradisiache, case che rimandano a una storia millenaria e colori vivaci: è considerata la meta ideale per l’estate 2026, con cene a meno di 10 euro e birre a 2, davanti a un panorama davvero mozzafiato e ancora lontano dall’overtourism. facebook