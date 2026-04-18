Arluno schianto fra due auto nel sottopasso | muore 70enne in fin di vita l’altro conducente di 36 anni

Nel primo pomeriggio di oggi, sulla provinciale 34 nell’area ovest di Milano, si è verificato un grave incidente tra due veicoli nel sottopasso. L’incidente ha causato il decesso di un uomo di 70 anni e ha lasciato l’altro conducente, di 36 anni, in condizioni critiche. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita del passeggero più anziano.

Arluno (Milano), 18 aprile 2026 – Tragico scontro frontale con un morto e un ferito in fin di vita, oggi sabato 18 aprile nel primo pomeriggio sulla provinciale 34 nell’Ovest Milanese. Per cause ancora da definire – le responsabilità sono ancora da chiarire in ogni loro dettaglio – due auto si sono scontrate frontalmente sulla strada che collega Ossona ad Arluno e Vittuone. https:www.ilgiorno.itcronacavittime-della-strada-lombardia-investimenti-pedoni-ciclisti-nmur7o1v Drammatico epilogo . A pagare con la vita è stato uno dei due conducenti. L’uomo aveva 70 anni. Quando sono arrivati i soccorsi per lui non c’era purtroppo più nulla da fare. In condizioni gravissime anche l’altro conducente di 36 anni del veicolo coinvolto, che è stato portato in codice rosso, quello della massima gravità, al San Carlo di Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arluno, schianto fra due auto nel sottopasso: muore 70enne, in fin di vita l’altro conducente di 36 anni Notizie correlate Cernusco sul Naviglio, schianto frontale fra auto e scooter sulla provinciale: in fin di vita ragazzo di 20 anniCernusco sul Naviglio (Milano), 10 febbraio 2026 – Schianto fra un’auto e una moto poco prima delle 13 di oggi sulla provinciale 121 che collega... Leggi anche: Schianto fra auto e moto a Cernusco sul Naviglio: 20enne in fin di vita Contenuti e approfondimenti Arluno, schianto mortale fra due auto nel sottopasso: perde la vita 70enne, in fin di vita l’altro conducente di 36 anniPer uno dei due conducenti i soccorsi, pur tempestivi, si sono rivelati inutili. A destra, un particolare dei due veicoli distrutti dall'impatto ... ilgiorno.it Tragedia ad Arluno: frontale tra due auto, uomo perde la vita sulla provinciale 34Grave incidente stradale nella giornata di oggi. Intorno alle 13:40, nel sottopasso della Strada Provinciale 34 all’altezza di Arluno, due automobili si sono scontrate frontalmente per cause ancora in ... ticinonotizie.it