Schianto fra auto e moto a Cernusco sul Naviglio | 20enne in fin di vita

Questa mattina a Cernusco sul Naviglio si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 e ha coinvolto un giovane di 20 anni, che era in sella a uno scooter. L’impatto con un’Audi A3 è stato molto violento e ha lasciato il ragazzo in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le sue condizioni sono apparse subito molto delicate.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.