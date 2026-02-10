Schianto fra auto e moto a Cernusco sul Naviglio | 20enne in fin di vita
Questa mattina a Cernusco sul Naviglio si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 e ha coinvolto un giovane di 20 anni, che era in sella a uno scooter. L’impatto con un’Audi A3 è stato molto violento e ha lasciato il ragazzo in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le sue condizioni sono apparse subito molto delicate.
L'incidente intorno alle 13 di oggi 10 febbraio. L'impatto fra lo scooter e un'Audi A3 ha avuto conseguenze devastanti per il ventenne in sella alla moto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
