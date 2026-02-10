Cernusco sul Naviglio schianto frontale fra auto e scooter sulla provinciale | in fin di vita ragazzo di 20 anni

Un incidente frontale si è verificato questa mattina sulla provinciale 121 tra Cernusco sul Naviglio e Carugate. Un ragazzo di 20 anni in sella a uno scooter è rimasto gravemente ferito dopo lo scontro con un’auto. Le sue condizioni sono molto gravi e ora si trova in ospedale, in pericolo di vita. La strada è stata chiusa temporaneamente per i soccorsi e le indagini.

Cernusco sul Naviglio (Milano), 10 febbraio 2026 – Schianto fra un’auto e una moto poco prima delle 13 di oggi sulla provinciale 121 che collega Cernusco sul Naviglio a Carugate: ad avere la peggio il motociclista di vent’anni che, carambolato sull’asfalto, ha riportato gravissime ferite e si trova ora in condizioni estremamente critiche in ospedale. Tutto è avvenuto in una frazione di secondo sulla via Isola Guarnieri, lungo la direttrice che porta alla vicina Carugate. Schianto fra auto e moto a Cernusco sul Naviglio: 20enne in fin di vita La dinamica dello schianto . Da un primo accertamento da parte della Polizia locale Martesana Ovest, c’è stata un’invasione di corsia che ha determinato il frontale fra un’Audi A3 che stava viaggiando da Cernusco in direzione di Carugate e lo scooter, in sella al quale si trovava il giovane, che stava invece procedendo nella direzione opposta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

