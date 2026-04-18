(askanews) – Una voce celestiale, che si riconosce alla prima nota, Arisa però fa un ulteriore passo nella sua carriera e firma tutte le canzoni del suo nuovo album Foto Mosse con la collaborazione dei Mamakass. Un racconto emotivo che mette al centro l’instabilità come forma di verità. «Allora Foto Mosse perché la vita non è nient’altro che un insieme di ricordi che spesso negli ultimi tempi noi tendiamo a scattare. È un collezionare momenti in movimento, quindi i momenti felici sono quelli da trattenere profondamente dentro di sé anche come sensazione, mentre quelli tristi bisogna ricordarsi che sono solo momenti e quindi possono essere tranquillamente messi da parte ma non cancellati per una futura ripartenza».🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Arisa si racconta in “Foto Mosse”: «Dico grazie ad Arisa e mi tengo stretta Rosalba»

Magica favola - Arisa - Testo

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From @arisamusic ... FOTO MOSSE, Il mio nuovo album finalmente è vostro Vi sta piacendo Link di ascolto in bio @arisamusic facebook

state ascoltando FOTO MOSSE opinioni, tracce preferite “e si nascondono nel mare lei mie lacrime per te, dentro un quadro da rifare, tra le fessure del parquet” #arisa #fotomosse x.com