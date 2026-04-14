Sarebbe un errore dare per scontata Arisa dopo 18 anni di carriera o considerarla semplicemente una grande voce. Dopo un Sanremo in cui è entrata tra i primi cinque con ‘Magica Favola’, Rosalba Pippa ha confezionato con ‘Foto Mosse’ (Warner Music Italy), in uscita venerdì 17 aprile, un ottimo album, elegante nei suoni e sincero nei testi, nel quale per la prima volta compare come autrice e compositrice in tutti i brani, affiancata da altri firme come Giuseppe Anastasi, Dimartino, Galeffi, Dente e Andrea Bonomo. A dare una confezione sonora ai pezzi ci sono poi i produttori e polistrumentisti Mamakass. Una squadra, e lei ci tiene a sottolinearlo, nella conferenza stampa di presentazione alla stampa all’Armani Privè a Milano, che ha contribuito alla riuscita del lavoro.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Arisa torna dopo 5 anni con un nuovo album, in ‘Foto Mosse’ racconta la sua femminilità

La band più longeva d'Italia torna con un nuovo live, dieci anni dopo l’ultimo album: i Nomadi in concerto al GoldenC’è grande trepidazione in Sicilia per l’arrivo della storica band dei Nomadi, che dopo dieci anni dall’ultimo album dal vivo sono tornati con un...

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Al release party del nuovo album “Foto mosse”, in uscita venerdì 17 aprile, Arisa ha portato sul palco “Il tuo profumo” e per un attimo tutto si è fermato, lasciando spazio solo alla voce, all’emozione e a una presenza scenica che non ha bisogno di effetti per inc - facebook.com facebook

Arisa torna con Foto Mosse: nuovo album il 17 aprile Instore tour e date live tra estate e teatri. Tutte le date qui: x.com