Arianna David tra Vannacci e Ramazzotti | ‘Mio figlio impazzisce per il generale con Eros fu magia’

Arianna David ha raccontato che suo figlio impazzisce per il generale, definendolo un suo idolo. Ha anche ricordato un momento speciale con Eros Ramazzotti, descrivendo un’esperienza come magia. La giornalista ha condiviso alcuni dettagli sulla passione del figlio per il militare e su un incontro con il cantante. La narrazione si è concentrata su aspetti personali e momenti significativi vissuti dalla famiglia.

Arianna David e Vannacci, il retroscena sul generale “idolo di mio figlio”. ROMA – Prima Vannacci, poi Ramazzotti. Arianna David torna a far parlare di sé con un racconto che intreccia politica, vita privata e ricordi personali a Storie di donne al bivio Week end, condotto da Monica Setta. L’ex Miss Italia 1993 rivela un episodio legato al generale Roberto Vannacci, figura sempre più presente nel dibattito pubblico: “L’ho incontrato a un evento, è l’idolo di mio figlio”, racconta. Un dettaglio che diventa subito significativo: al rientro a casa, il figlio la rimprovera per non aver scattato una foto con lui. “Mi ha detto: ma come, non hai fatto la foto?”, confessa con un sorriso.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Arianna David tra Vannacci e Ramazzotti: ‘Mio figlio impazzisce per il generale, con Eros fu magia’ Notizie correlate Leggi anche: Eros Ramazzotti duetta con la figlia Aurora Ramazzotti al concerto di Mantova (VIDEO) C’erano anche Aurora Ramazzotti, il futuro marito Goffredo Cerza e il piccolo Cesare tra il pubblico del concerto di Praga di Eros RamazzottiC’erano anche Aurora Ramazzotti, il futuro marito Goffredo Cerza e il piccolo Cesare, tre anni appena compiuti, tra il pubblico del concerto che Eros... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Arianna David si racconta, da Eros Ramazzotti al generale Vannacci; Arianna David a Storie al bivio: con Eros Ramazzotti solo un bacio, ma resta una favola. Arianna David si racconta, da Eros Ramazzotti al generale VannacciLa prima volta che incontrai Eros Ramazzotti mi mancava il fiato. Ero una sua fan, avevo appena vinto Miss Italia ed essere invitata a stare a casa sua una settimana mi sembrava un sogno. (ANSA) ... ansa.it Arianna David a Storie al bivio: con Eros Ramazzotti solo un bacio, ma resta una favolaL’ex Miss Italia 1993 Arianna David si racconta senza filtri nel salotto di Monica Setta a Storie al bivio, in onda domani sabato ... lifestyleblog.it A "Storie al bivio" ospiti Marco Ferradini e la figlia Marta Charlotte, Arianna David, Nadia Bengala @MonicaSetta x.com Bravissima!!!!! Arianna Salvo arriva in finale in un torneo prestigioso disputato a Palermo NEXT GEN. Si confronta con le migliori atlete d’Italia dimostrando un ottimo livello di gioco tecnico tattico fisico e mentale. Continua così facebook