Un nuovo sviluppo riguarda il calcio argentino, con il procuratore federale di Santiago del Estero che ha richiesto l’arresto del presidente dell’Associazione di calcio e del tesoriere. La richiesta è legata a un'inchiesta su presunti reati di riciclaggio di denaro. Finora non ci sono state conferme ufficiali sull’esito dell’istanza o su eventuali provvedimenti giudiziari. La vicenda coinvolge figure di spicco del calcio nazionale.

Un terremoto giudiziario sta scuotendo le fondamenta del calcio argentino, con il procuratore federale di Santiago del Estero, Pedro Simón, che ha richiesto formalmente l’arresto del presidente dell’Afa, Claudio Tapia, e del tesoriere Pablo Toviggino. L’inchiesta punta a colpire un presunto meccanismo di riciclaggio di denaro legato all’acquisizione di numerosi beni nella provincia del nord, innescata da una segnalazione anonima avvenuta nel dicembre 2025. Il sistema delle proprietà e il rischio di fuga. Le indagini condotte dalla procura hanno messo sotto la lente d’ingrandimento un patrimonio complesso che include oltre 30 asset tra terreni, abitazioni e veicoli, oltre a vari investimenti di natura finanziaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Argentine calcio: chiesto l’arresto di Tapia per riciclaggio di denaro

Notizie correlate

Leggi anche: Crans Montana, i Moretti sospettati di riciclaggio di denaro

Perquisizioni alla Deutsche Bank per riciclaggio di denaro: indagini collegate a Roman AbramovichI funzionari tedeschi avrebbero segnalato in ritardo alle autorità le operazioni sporche dell'oligarca russo sanzionato dall'Unione europea Poco dopo...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Calcio: chiesto l'arresto del presidente della Federazione argentina per corruzione; Lautaro, infortunio muscolare per l'argentino: salta Como-Inter, ecco come sta e quando può tornare; Lavezzi: Come Napoli niente, 50 tifosi sotto casa ogni mattina! Ho conosciuto l’oscurità, mi facevo del male ma mio figlio m'ha salvato; Chelsea, Rosenior: Enzo Fernandez ha chiesto scusa. Ce ne occuperemo dopo il City.

Calcio: chiesto l'arresto del presidente della Federazione argentina per corruzioneScoppia un nuovo caso giudiziario nel calcio argentino. ansa.it

Messi e Scaloni avrebbero chiesto all’Argentina di rinunciare alla Finalissima contro la SpagnaLa Finalissima tra Argentina e Spagna in programma in Qatar non si giocherà, come ha annunciato la UEFA in un comunicato ufficiale: l'Albiceleste non ha accettato nessuna delle sedi alternative ... fanpage.it

Di origini argentine, a 42 anni è ancora una vera bandiera del calcio valsesiano. - facebook.com facebook

L' #Argentina non dimentica il calcio "L' #Argentina è l'eterna adolescenza d'Europa..." #ToroNews #TorinoFC #Torino Torna Loquor, di Carmelo Pennisi x.com