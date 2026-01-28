Perquisizioni alla Deutsche Bank per riciclaggio di denaro | indagini collegate a Roman Abramovich

Gli agenti della procura stanno perquisendo gli uffici centrali della Deutsche Bank a Francoforte. Stanno controllando scrivanie e computer, nell’ambito di un’indagine per riciclaggio di denaro collegata a Roman Abramovich. La banca, uno dei colossi del settore, si trova al centro di un’attenzione che potrebbe avere ripercussioni importanti.

I funzionari tedeschi avrebbero segnalato in ritardo alle autorità le operazioni sporche dell'oligarca russo sanzionato dall'Unione europea Poco dopo le 10 del 28 gennaio circa 30 agenti in borghese sono entrati nella sede centrale della Deutsche Bank nel centro di Francoforte e in una filiale a Berlino. Gli uomini della Procura stanno setacciando le scrivanie e i computer dei funzionari di uno dei principali gruppi bancari al mondo. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco der Spiegel, gli inquirenti sospettano che l'istituto di credito non avrebbe presentato tempestivamente una o più segnalazioni di attività sospette.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Deutsche Bank

La Deutsche Bank ha subito questa mattina perquisizioni nelle sue sedi di Francoforte e Berlino.

La Deutsche Bank è sotto i riflettori di nuovo.

Ultime notizie su Deutsche Bank

