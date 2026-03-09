A Crans-Montana, gli inquirenti hanno analizzato i conti di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar ‘Le Constellation’. La coppia, coinvolta nell’incendio di Capodanno che ha provocato 41 vittime, è ora sospettata di riciclaggio di denaro. I nuovi documenti indicano un’indagine in corso senza ulteriori dettagli sulle accuse o sui motivi delle sospensioni.

Gli inquirenti hanno esaminato i conti di Jacques e Jessica Moretti. Secondo nuovi documenti, la coppia che gestisce il bar ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, dove è scoppiato l’incendio che la notte di capodanno ha ucciso 41 persone, è ora sospettata di riciclaggio di denaro. Come dimostra un rapporto interno dell’Unità di informazione finanziaria (MROS) dell’Ufficio federale di polizia (Fedpol) svizzera, gli inquirenti si stanno concentrando sulla “sospetta provenienza” del patrimonio dei Moretti. Lo riporta la testata Blick. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se “denaro sporco” sia stato riciclato attraverso i ristoranti della coppia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans Montana, i Moretti sospettati di riciclaggio di denaro

