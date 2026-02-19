L' astrofisico Amedeo Balbi ospite del festival Arezzo Science Lab

Prosegue il ciclo di appuntamenti scientifici promossi da Arezzo Science Lab, diretto da Lorenzo e Gabriele Grazi.Sabato 21 febbraio alle ore 21, presso il Circolo Artistico di Arezzo, sarà ospite l’astrofisico Amedeo Balbi per la discussione del suo libro L’ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell’universo, vincitore del Premio Asimov. Professore associato presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Balbi è tra i più noti divulgatori scientifici italiani. Specializzato in cosmologia, ha svolto attività di ricerca anche negli Stati Uniti, collaborando a Berkeley con il premio Nobel per la fisica George Smoot.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

