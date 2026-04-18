Arezzo si trova al centro di un dibattito sulla possibile data delle prossime elezioni, con alcune voci che indicano settembre come mese previsto, mentre altre fonti suggeriscono periodi diversi. Un candidato locale ha recentemente annunciato un calendario elettorale, ma la data indicata appare imprecisa e suscita confusione tra gli osservatori. La questione riguarda principalmente le tempistiche, senza coinvolgere questioni politiche o strategiche più profonde.

AREZZO – Qui si va oltre la politica e si entra direttamente nella fantascienza elettorale. Altro che programmi, idee o promesse: Maurizio Barsotti punta dritto al calendario. ma sbaglia mese. E nemmeno di poco. In questi giorni, tra un caffè al bar e una chiacchiera al mercato, stanno girando i suoi “santini elettorali” con una particolarità che non è passata inosservata: le elezioni amministrative di Arezzo, che si terranno il 24 e 25 maggio (con eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno), sul volantino diventano magicamente 24 e 25 settembre. Praticamente un salto nel futuro degno di un film di fantascienza a basso budget. E il bello? Pare che la distribuzione continui tranquilla, come se nulla fosse.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, il tempo secondo Barsotti: elezioni a settembre… o forse no!

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