Jovanotti raddoppia al Circo Massimo | secondo show il 13 settembre

Jovanotti ha annunciato un secondo concerto al Circo Massimo il 13 settembre, dopo aver registrato il tutto esaurito per il primo spettacolo del 12 settembre. La decisione arriva perché molte persone non sono riuscite ad acquistare i biglietti per la prima data e hanno chiesto un’altra possibilità di assistere allo show. Il cantante ha spiegato che la richiesta è stata così forte da rendere necessario aggiungere un’altra serata, portando più fan a vivere l’esperienza dal vivo nel cuore di Roma.

L'Arca di Loré arriva a Roma con Jova al Massimo, al Circo Massimo. A otto mesi di distanza dall'annuncio della prima data, sold out, di sabato12 settembre, Lorenzo comunica una seconda data, in programma domenica 13 settembre. Stesso luogo, stesso orizzonte, due serate per chiudere il viaggio estivo di Lorenzo Jovanotti. I concerti romani segnano l'approdo finale di L'Arca di Loré – Jova Summer Party, il nuovo progetto live prodotto e organizzato da Trident Concerts. Un percorso pensato come attraversamento, non come semplice sequenza di date, che trova nella Capitale il suo punto di arrivo naturale.