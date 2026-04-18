aprono le case museo la giornata internazionale

Oggi e domani si svolgono le Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei dedicati a personalità di rilievo. Arezzo e la provincia partecipano con diverse iniziative, coinvolgendo molte realtà locali che aprono al pubblico le loro strutture. L’evento permette ai visitatori di accedere a queste case e musei per conoscere meglio figure storiche e culturali. L’iniziativa si inserisce in un calendario di manifestazioni a livello internazionale.

Arezzo, 18 aprile 2026 – Oggi e domani si celebrano le Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri e sono tante le realtà aretine e della provincia che aderiscono all’iniziativa. Per il secondo anno consecutivo infatti, case museo di tutto il mondo apriranno simultaneamente le porte per consentire al pubblico di scoprire i luoghi vissuti dai Grandi. Ad Arezzo porte aperte alla Casa Museo Ivan Bruschi e, in provincia aderiscono la Casa natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo, la Casa Venturino Venturi di Loro Ciuffenna, il Museo Pietro Annigoni ad Anghiari. In totale sono oltre 400 le realtà che hanno aderito nel mondo; in Italia, oltre 150 in 18 regioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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