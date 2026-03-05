Giornata Internazionale | ingresso gratuito per le donne al Museo regionale Accascina

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Museo regionale Accascina ha deciso di offrire ingresso gratuito a tutte le donne. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana in collaborazione con il Ministero della Cultura, che ha esteso questa possibilità a musei, parchi archeologici e altri luoghi culturali della Regione. L’obiettivo è celebrare la giornata dedicata alle donne con un gesto simbolico.

Questa iniziativa non solo garantisce l'accesso gratuito ai siti culturali, ma mira anche a sensibilizzare sull'importante ruolo delle donne nella storia e nella cultura siciliana. Attraverso eventi speciali, visite guidate e attività interattive, verranno messe in luce le figure femminili che hanno lasciato un segno nel patrimonio dell'Isola.