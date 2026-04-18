aprono le case museo giornata internazionale

Oggi e domani si svolgono le Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei dedicati a personalità di rilievo. Numerose realtà nel territorio di Arezzo e provincia aprono le loro porte al pubblico in occasione di questa iniziativa. La manifestazione coinvolge diverse strutture che presentano mostre, visite guidate e attività legate alla memoria storica e culturale locale. L’evento si inserisce nel quadro di eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Si celebrano le Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri e sono tante le realtà aretine e della provincia che aderiscono all’iniziativa che si terra? oggi e domani. Per il secondo anno consecutivo infatti, case museo di tutto il mondo apriranno simultaneamente le porte per consentire al pubblico di scoprire i luoghi vissuti dai Grandi. Ad Arezzo porte aperte alla Casa Museo Ivan Bruschi e, in provincia aderiscono la Casa natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo, la Casa Venturino Venturi di Loro Ciuffenna, il Museo Pietro Annigoni ad Anghiari. In totale sono oltre 400 le realtà che hanno aderito nel mondo; in Italia, oltre 150 in 18 regioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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La Grande Chartreuse : le mystère des moines enfin dévoilé | Trésors du Patrimoine

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