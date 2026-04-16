Giornata internazionale dei personaggi illustri a Savignano apre Casa museo Secondo Casadei

Sabato 18 e domenica 19 aprile si svolge a Savignano sul Rubicone l'apertura straordinaria della Casa Museo Secondo Casadei, in occasione delle Giornate internazionali dei personaggi illustri. Durante il fine settimana, il museo sarà visitabile dal pubblico, offrendo un'occasione per scoprire la storia e l'eredità del fondatore della celebre orchestra. L'evento si inserisce nelle iniziative dedicate a celebrare figure di rilievo nel panorama culturale e musicale.

Sabato 18 e domenica 19 aprile, in occasione delle Giornate internazionali dei personaggi illustri, la Casa Museo Secondo Casadei di Savignano sul Rubicone verrà aperta al pubblico offrendo l'opportunità di conoscere da vicino l’affascinante storia di Secondo Casadei, fondatore della famosa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Giornate dei personaggi illustri: ecco 34 case museo da visitare in Emilia RomagnaBologna, 7 aprile 2026 - Due giorni per entrare nelle case dove la storia è passata davvero. Giornata internazionale dei diritti della donna, ActionAid porta a Milano il Museo del PatriarcatoIn occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, arriva a Milano il Mupa, il museo nato a Roma lo scorso 25 novembre, che racconta...