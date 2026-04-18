Apricena boato in casa | coppia di anziani ferita da una fuga di gas

Nel pomeriggio di sabato 18 aprile 2026, ad Apricena, si è verificata una forte esplosione all’interno di una casa, che ha provocato danni e feriti tra una coppia di anziani. La deflagrazione ha causato danni alle strutture dell’abitazione e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi. La causa della fuga di gas non è ancora stata accertata.

Un violento boato ha scosso la quiete di Apricena nel pomeriggio di questo sabato 18 aprile 2026, quando una deflagrazione all’interno di un’abitazione ha coinvolto una coppia di anziani. L’evento, avvenuto in un edificio della cittadina foggiana, è riconducibile a una probabile fuga di gas che avrebbe saturato gli ambienti domestici prima dell’esplosione. I due coniugi, residenti nell’appartamento colpito, sono stati immediatamente presi in carico dal personale del 118. Dopo le prime manovre di stabilizzazione sul luogo del sinistro, i sanitari hanno provveduto al loro trasferimento d’urgenza presso la struttura ospedaliera. Nonostante il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apricena, boato in casa: coppia di anziani ferita da una fuga di gas Notizie correlate Licata, esplosione in casa per una fuga di gas: 66enne gravemente ustionato, coppia evacuata e edificio danneggiato.Una violenta esplosione di una bombola del gas ha scosso una palazzina nel centro di Licata, in provincia di Agrigento, sabato 14 febbraio 2026. Finto addetto alle emergenze scacciato da anziani che riconoscono il trucco durante una presunta fuga di gasUn tentativo di truffa fallito in tempo zero, con un finale che ha del miracoloso: due anziani coniugi, residenti a Roncade, in provincia di Treviso,...