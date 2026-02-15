Licata esplosione in casa per una fuga di gas | 66enne gravemente ustionato coppia evacuata e edificio danneggiato

Licata, Esplosione in Casa: 66enne Ricoverato in Gravissime Condizioni al Civico di Palermo. Una violenta esplosione di una bombola del gas ha scosso una palazzina nel centro di Licata, in provincia di Agrigento, sabato 14 febbraio 2026. Un uomo di 66 anni ha riportato ustioni gravissime al volto e alle mani, tanto da rendere necessario il suo trasferimento urgente al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Civico di Palermo. Anche la moglie, sessantenne, è stata ferita, fortunatamente in modo meno grave. L’onda d’urto ha causato il cedimento strutturale di parte dell’edificio e l’evacuazione di tre residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Licata, una violenta esplosione provocata dallo scoppio di una bombola del gas ha distrutto un appartamento nel centro storico, ferendo gravemente un uomo di 65 anni e una donna di 60, costringendo all’evacuazione di tutto il condominio.

Un'esplosione in una casa ad Arezzo, tra Il Matto e Ristradelle, ha causato il crollo dell'edificio, provocando tre feriti, tra cui una donna gravemente ustionata.

