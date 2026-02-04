Finto addetto alle emergenze scacciato da anziani che riconoscono il trucco durante una presunta fuga di gas

Un uomo si è presentato come tecnico delle emergenze, cercando di ingannare gli anziani con una scusa sulla fuga di gas. Ma i coniugi di Roncade hanno capito subito il trucco e lo hanno cacciato via. L’impostore è scappato a mani vuote, senza riuscire nel suo tentativo di truffa. Gli anziani hanno chiamato i carabinieri per segnalare l’accaduto.

Un tentativo di truffa fallito in tempo zero, con un finale che ha del miracoloso: due anziani coniugi, residenti a Roncade, in provincia di Treviso, hanno messo in fuga un imbroglione che si era spacciato per tecnico incaricato di verificare una presunta fuga di gas. L’episodio si è verificato alle 14.15 di martedì 3 febbraio 2026, nella tranquilla via Pietro Valentini, 21, in un quartiere residenziale dove il silenzio è rotto solo dal fruscio del vento e dal ronzio lontano delle auto. L’uomo, vestito con un giubbotto arancione e un casco con visiera, si è presentato con un’aria da professionista, un’attrezzatura in mano e un odore di gas che, secondo lui, avrebbe dovuto essere percepito nell’aria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Finto addetto alle emergenze scacciato da anziani che riconoscono il trucco durante una presunta fuga di gas Approfondimenti su Roncade Treviso Berceto, allarme per una fuga di gas in una residenza per anziani: vigili del fuoco al lavoro Giovedì 8 gennaio, alle prime ore del mattino, i vigili del fuoco sono intervenuti a Berceto per una fuga di gas in una residenza per anziani. Truffavano anziani con il trucco del finto carabinieri: 21 arresti a Milano. Coinvolto anche un poliziotto A Milano, un'organizzazione criminale specializzata in truffe agli anziani con il metodo del finto carabiniere è stata sgominata con 21 arresti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Roncade Treviso Argomenti discussi: Treia, il finto addetto alle carte di credito la convince a versare 18mila euro: preso il truffatore. Ha finto di essere l'addetto alle pulizie in una struttura ricettiva, ma nascondeva quasi mezzo chilo di droga che consegnava casa per casa vestito da food delivery. Giovedì 29 gennaio la polizia ha arrestato a Milano un cittadino peruviano di 24 anni, risultato c - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.