Garbagnate lusso nell’ex Alfa | il David Lloyd Club apre con l’ampliamento de Il Centro di Arese

Il David Lloyd Club ha annunciato ufficialmente l’apertura di una nuova sede a Garbagnate, nell’ex area Alfa. La struttura fa parte dell’ampliamento del centro commerciale “Il Centro” di Arese, e i lavori sono in corso con tempi di apertura annunciati. La nuova apertura rappresenta un’estensione delle attività di benessere e fitness della catena, inserendosi in un’area recentemente rinnovata. La data precisa di inaugurazione non è ancora stata comunicata.

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