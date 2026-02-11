Commando in azione nella pelletteria delle firme del lusso | via centinaia di portafogli griffati

La notte scorsa un gruppo di ladri ha assaltato una pelletteria di lusso a Campi Bisenzio. I criminali sono entrati durante le ore notturne e hanno portato via centinaia di portafogli griffati, lasciando il negozio in disordine. La polizia sta indagando sugli uomini che hanno agito in modo rapido e deciso, ma ancora nessun arresto. Sul posto sono arrivati gli agenti per i rilievi e per cercare di ricostruire l’accaduto.

CAMPI BISENZIO – Professionisti del crimine in azione nella notte a Campi Bisenzio, dove un commando di ladri ha preso di mira una delle eccellenze della pelletteria locale. Il colpo, messo a segno intorno alle 4,30, ha colpito uno stabilimento che produce accessori di lusso per colossi del calibro di Ferragamo e Cartier. I malviventi, muovendosi con estrema precisione, sono riusciti a penetrare nella fabbrica situata nel cuore della zona industriale dell’hinterland fiorentino, puntando direttamente al cuore dell’azienda: i l caveau. Una volta forzata la camera corazzata, i ladri hanno fatto razzia di centinaia di portafogli griffati, pronti per essere spediti nelle boutique più esclusive del mondo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Commando in azione nella pelletteria delle firme del lusso: via centinaia di portafogli griffati Approfondimenti su Campi Bisenzio Pelletteria LVMH: Scopri la Divisione Moda e Pelletteria del Gigante del Lusso Assalto con picconi e mazze alla gioielleria del centro: commando in azione ad Arezzo Un episodio di violenza si è verificato nel centro di Arezzo, dove un commando ha assaltato una gioielleria utilizzando picconi e mazze. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Campi Bisenzio Pelletteria Argomenti discussi: Commando in azione a Barra, pistolettate nel fortino del clan; Assalto con sparatoria a portavalori nel Brindisino: due fermati; Sparatoria tra carabinieri e commando dopo assaltato a portavalori sulla Lecce-Brindisi: 2 arresti; Commando di quattro persone assalta una stazione di servizio sulla Ss106 jonica: ferito un vigilante. Commando in azione a Barra, pistolettate nel fortino del clanSullo sfondo, neanche a dirlo, potrebbero esserci ancora una volta i contrasti legati al controllo delle piazze di spaccio al minuto, ormai diventate la principale attività di sostentamento dei ... ilroma.net Commando di sicari in azione, Rosario Coppola morto sul colpoNotte di sangue ad Arzano, dove un commando di sicari è entrato n azione in pieno centro città sparando all’impazzata. Pesante il bilancio dell’agguato: un morto e un ferito. A intervenire, dopo le ve ... ilroma.net La caccia non è finita: dopo il fallito assalto al portavalori lungo la statale 613 #Brindisi–#Lecce, i #carabinieri continuano a stringere il cerchio attorno agli altri componenti del commando entrato in azione lo scorso 9 febbraio. Nell’immediatezza dei fatti sono s - facebook.com facebook "Guarda, stanno rubando il furgone....". L'assalto al portavalori sulla statale tra Brindisi e Lecce, al confine tra le due province, viene ripreso da automobilisti che assistono increduli alla scena da film. I filmati rimbalzano sui social e documentano l'azione del co x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.