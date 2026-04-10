Una mattinata di salute e solidarietà | in piazza Cavalli arriva il Lions day

Domenica 12 aprile, in piazza Cavalli, si è svolto il Lions Day, un evento dedicato alla promozione della salute e della solidarietà. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Piacenza e ha coinvolto diverse attività rivolte alla cittadinanza. La mattinata ha visto la partecipazione di volontari e rappresentanti dell’associazione, con momenti dedicati alla sensibilizzazione e alla raccolta di fondi.

Nella mattinata di domenica 12 aprile in piazza Cavalli appuntamento con il Lions Day in collaborazione con il Comune di Piacenza.Dalle ore 9 alle 13 l'apertura degli stand, già dalle 8,15 e fino alle 12,30 la possibilità, per i cittadini, di sottoporsi a una serie di controlli medici gratuiti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Lions Day 2026 a Como: una giornata di solidarietà in Piazza DuomoDomenica 12 aprile 2026, a partire dalle ore 10:00, la splendida Piazza Duomo farà da cornice al Lions Day, la giornata dedicata al servizio e alla... Due giorni di musica, solidarietà e salute: arrivano i 'Lions Day' e il concerto per la paceUn fine settimana all'insegna della musica, della solidarietà e della salute sta per animare il cuore di Ferrara. Temi più discussi: Al via da Cuneo la prima tappa del Paradriving 2026; Carabinieri Roma, un giorno da carabiniere fra cavalli, moto e musica. Gli auguri di Pasqua nella Giornata dell'autismo; Pasqua a Roma, a Casale Renzi i Carabinieri con 200 ragazzi con disabilità: tra laboratori e musica; Varese: aggredisce i passanti a colpi di pentola. Una mattinata di salute e solidarietà: in piazza Cavalli arriva il Lions dayNella mattinata di domenica 12 aprile in piazza Cavalli appuntamento con il Lions Day in collaborazione con il Comune di Piacenza. ilpiacenza.it Domenica in piazza Cavalli il Lions Day, tra solidarietà e tutela della saluteTorna nel cuore di Piacenza il Lions Day. Appuntamento domenica 12 aprile in Piazza Cavalli per una giornata dedicata allo screening con esibizioni ... piacenzasera.it Dalle corse coi cavalli alla cavalcata promozione col Lunano. Thomas Manfredini è un doppio ex di Genoa e Sassuolo, rivali domenica a Marassi. In rossoblù giocò 30 partite dal gennaio 2013 al gennaio 2014 e da lì poi passò al club neroverde dove collezio - facebook.com facebook