Approfondimenti ASviS- Fare la pace Prevenire nuove forme di violenza grazie all’educazione

Il 25 marzo 2026, è stato pubblicato un approfondimento dell’ASviS, a cura di Giordana Francia, coordinatrice del Gruppo di lavoro dedicato all’educazione. Nel testo si analizza come un’educazione di qualità possa contribuire a prevenire forme di violenza e favorire la pace. L’articolo si concentra sul Goal 4 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, dedicato all’istruzione, senza includere nomi di persone, aziende o enti specifici.

Riproponiamo il testo di Giordana Francia, coordinatrice Gruppo di lavoro ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile, sul Goal 4 “Istruzione di qualità”, pubblicato il 25 marzo 2026. Un’iniziativa di Cisp per rafforzare le competenze socio-emotive e di marketing attraverso le scuole di partecipazione cittadina, che hanno trasformato positivamente il contesto locale e aumentato l’empowerment della popolazione. Per imparare a vedersi come cittadini che sono legati agli altri da vincoli di riconoscimento e mutua responsabilità (Martha Nussbaum) Le esperienze presentate in questa terza uscita sono realizzate da Save the Children e il Cisp-Sviluppo dei popoli in due contesti segnati da una prolungata situazione di fragilità istituzionale, instabilità e conflitto, in Yemen e in Colombia.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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