Appello di Leone | Giovani restate in Africa

Durante un discorso in Camerun, il Papa ha invitato gli studenti dell’Università Cattolica a rimanere nel loro Paese. Ha sottolineato che la migrazione fa sembrare che il futuro migliore sia all’estero, ma ha esortato i giovani a contribuire allo sviluppo locale. Un appello rivolto a chi sta considerando di lasciare la propria terra per cercare opportunità altrove.

Il Papa agli studenti dell’Università Cattolica in Camerun: «La tendenza migratoria fa credere che il futuro migliore sia altrove, ma servite il vostro Paese. Liberate il continente dalla piaga della corruzione. La grandezza delle nazioni non sta nella ricchezza». È stato accolto da un altro bagno di folla, papa Leone XIV, nel suo ultimo giorno in Camerun: prima a Douala, dove ha celebrato la messa davanti a oltre 120.000 fedeli, e poi nell’ateneo cattolico dell’Africa Centrale a Yaoundé. Ed è proprio dall’Università che ha rivolto l’appello ai giovani a non emigrare: «Cari studenti, di fronte alla comprensibile tendenza migratoria che può indurre a credere che altrove si possa trovare facilmente un futuro migliore, vi invito innanzitutto a rispondere con ardente desiderio di servire il vostro Paese.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Appello di Leone: «Giovani, restate in Africa» Notizie correlate Papa Leone XIV in Africa, Mattarella: “Nessuno può rimanere indifferente al suo appello di pace”Inizia il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa, il terzo del suo Pontificato. New York sotto una bufera di neve. Scuole e uffici chiusi, appello di Mamdani ai residenti: “Restate a casa”Dopo l’illusione di un weekend quasi primaverile, arrivato dopo mesi di temperature ben più rigide della media, il nordest degli Stati Uniti è stato... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Quell’appello del Papa alla maggioranza silenziosa che sceglie la pace; Papa Leone XIV Invita alla Veglia di Preghiera per la Pace; Leone XIV, il grido e l'appello alla veglia per la pace: Stop a riarmo e follia della guerra; Leone XIV in Camerun lancia un appello: La pace non può essere ridotta a slogan. Leone XIV: Regina Caeli, appello per cessate il fuoco in Ucraina, Libano e Sud Sudan, riconoscere il principio di umanitàUn intensa preghiera per quanti soffrono a causa della guerra, in modo particolare per il caro popolo ucraino. A rivolgerla è stato il Papa, al termine del Regina Caeli di ieri. La luce di Cristo p ... agensir.it L’appello di papa Leone per Ucraina, Libano e Sudan: «Obbligo morale di proteggere i civili»Nuovi appelli del pontefice, dopo quello per «arginare il delirio di onnipotenza» in questi tempi di guerra: «Si inizi un sincero dialogo». Da lunedì il viaggio apostolico in Africa ... editorialedomani.it Donazione organi: la Chiesa di Foggia condivide e diffonde l'appello di Papa Leone - facebook.com facebook Dal Camerun, nuovo appello di Papa Leone: la pace non si fonda sulle minacce Gian Guido Vecchi, @Corriere x.com