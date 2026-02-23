New York sotto una bufera di neve Scuole e uffici chiusi appello di Mamdani ai residenti | Restate a casa

Una forte bufera di neve ha colpito New York, causando chiusure di scuole e uffici. La neve intensa ha bloccato le strade principali, rendendo difficile la circolazione. Il dipartimento dei trasporti ha invitato i residenti a restare a casa per evitare incidenti. Le scuole hanno annunciato la sospensione delle lezioni, mentre alcune aziende hanno deciso di chiudere anticipatamente. La tempesta continua a scaricare neve abbondante sulla città, creando disagi diffusi.

Dopo l’illusione di un weekend quasi primaverile, arrivato dopo mesi di temperature ben più rigide della media, il nordest degli Stati Uniti è stato travolto da una nuova e devastante bufera di neve. La seconda in un mese, dopo quella che a metà gennaio ha paralizzato metà del Paese, ma la prima con questa potenza in nove anni. I newyorchesi più anziani sostengono di non ricordarsi una tempesta del genere dagli anni 60. Il neosindaco Zhoran Mamdani è stato costretto a drastiche misure: scuole e uffici chiusi, ponti e strade vietati al traffico non essenziale, appello ai residenti a restare chiusi in casa: “Chiediamo ai newyorkesi di evitare tutti gli spostamenti non essenziali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Eppure, tra una bufera a Times Square e un cambio di programma forzato, i turisti non si scoraggiano: «Siamo fortunati, New York sotto la neve è bellissima»Una tempesta di neve ha investito Times Square, attirando pochi turisti che sfidano il maltempo.

Fiumicino, stop ai voli per New York e Boston: bufera di neve negli Usa cancella oltre 5.300 collegamentiLa forte bufera di neve negli Stati Uniti ha causato la cancellazione di oltre 5.

